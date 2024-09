Neuburg leuchtet auch dieses Jahr wieder

„Neuburg leuchtet“ auch in diesem Jahr bis 23 Uhr. Die Regierung von Oberbayern hat den Antrag der Stadt auf Verlängerung der Öffnungszeiten auch dieses Jahr wieder zugestimmt. „Es klingt wie eine Selbstverständlichkeit, das ist es aber keineswegs. In Bayern gelten strenge Regeln bei der Erweiterung der Ladenöffnungszeiten über 20 Uhr hinaus“, weiß Nils Lahn, der Geschäftsführer des Stadtmarketings. Nur einmal im Jahr kann so eine Ausnahme genehmigt werden und auch nur direkt im Bezug zu einer größeren Veranstaltung. „Aufgrund der langen Zusammenarbeit haben wir uns dieses Jahr wieder „Mut zum Hut“ zum Anlass genommen, die Öffnungszeiten für Handel und Dienstleister in der Innenstadt bis 23 Uhr zu beantragen. Auch für den Abend selbst muss ein detailliertes Konzept vorliegen, um eine Genehmigung zu bekommen“, schildert Lahn.

Auch in diesem Jahr werden viele Geschäfte in der Innenstadt mit Aktionen die Besucherinnen und Besucher begeistern. Die musikalische Untermalung wird wieder für eine lockere Atmosphäre sorgen und auch das leibliche Wohl kommt natürlich nicht zu kurz. Um 18 Uhr ist der Startschuss und dann heißt es „Bummeln & Genießen“.

Lange Einkaufsnacht „Neuburg leuchtet“ wieder in der Innenstadt geplant

Etwa gegen 20 Uhr startet die Modenschau von Trés Chic in der Rosenstraße und um etwa 20.30 Uhr folgt dann der Auftritt der Burgfunken am Schrannenplatz. Auch in diesem Jahr wird das Neuburger Traumtheater mit seinen Stelzenläufern in fantasievollen Kostümen für Aufsehen sorgen. Ebenso wird es zum krönenden Abschluss zu späterer Stunde um etwa 21.45 Uhr eine Feuershow am Schrannenplatz geben.

Für alle diejenigen, die mit dem Auto nach Neuburg kommen und keine Lust auf die lästige Parkplatzsuche haben, empfehlt das Stadtmarketing, sich die Neuburg.com-App aufs Smartphone zu laden. Hier kann man die Parkhausauslastung in Echtzeit abrufen, den Stadtplan einsehen und eine Übersicht alles Geschäfte erhalten. (AZ)