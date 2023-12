Neuburger Geschwader als "Bester Verband" ausgezeichnet

Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 wird intern mit einer hohen Auszeichnung bedacht. Die Neuburger sind "Bester Verband 2023". Was dahinter steckt.

Das Taktische Luftwaffengeschader 74 aus Neuburg ist für seine Leistung in den Jahren 2022 und 2023 als "Bester Verband" ausgezeichnet worden. Kommodore Oberst Jürgen Schönhöfer erhielt die Auszeichnung in Köln aus den Händen von Generalleutnant Günter Katz, kommandierender General des Luftwaffentruppenkommandos. „Mit beispielgebendem Engagement und in einzigartiger Teamleistung“ habe das Geschwader gezeigt, welches Potenzial in den Luftstreitkräften aus Neuburg stecke.

Foto: Monika Berr

Die Deutsche Luftwaffe hatte in den Jahren 2022 und 2023 zahlreiche Missionen, in denen es zu beweisen galt, was sie kann. Die Stärke von Luftstreitkräften sei es, so die Pressemitteilung aus dem Geschwader, das Potenzial schnell über große Distanzen projizieren zu können. "Agil, schlagfertig und weitreichend", heißt es.

Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg ist der "Beste Verband 2023"

Genau das habe das Taktische Luftwaffengeschwader 74 gezeigt und sei nun dafür ausgezeichnet worden. Die größte Verlegung in der Geschichte der Luftwaffe war 2022 erfolgt, indem das erste Mal deutsche Eurofighter in Singapur, Australien und Japan an einer internationalen Übung teilgenommen hat. Für jeden Beteiligten war "Rapid Pacific" eine Mammutaufgabe und die erfolgreiche Teilnahme Deutschlands war für internationale Wertepartner ein wichtiges Signal.

83 Bilder Spektakuläre Bilder: Das Neuburger Geschwader in Australien Foto: Luftwaffe

Zusätzlich forderte der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine eine Reaktion und das Taktische Luftwaffengeschwader 74 "hat geliefert", wie es in der Mitteilung heißt. Nur drei Stunden nach Alarmierung waren drei Eurofighter aus Neuburg nach Konstanza, Rumänien, aufgebrochen, um dort den Nato-Luftraum zu sichern. Im Rahmen des Enhanced Air Policing South flogen die Eurofighter gemeinsam mit der italienischen Luftwaffe als Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands.

Nach der klirrenden Kälte in Rumänien stand nur kurze Zeit später die Verlegung nach Australien an, um an der Großübung "Rapid Pacific" teilzunehmen. Die Rahmenbedingungen hatten sich zwar dramatisch geändert. Doch die Devise habe "jetzt erst recht" gelautet und so brach das Geschwader erneut auf.

Lesen Sie dazu auch

14 Bilder Neuburger Geschwader wieder in der Heimat: Die Bilder von der Rückkehr Foto: Monika Berr

Die dafür notwendige Mentalität, die Professionalität und das Engagement blieb offensichtlich nicht unbeachtet. Der Bestpreise war der Lohn aus Köln für die Soldaten des Geschwaders. Neben dem Neuburger Geschwader wurde auch die Flugabwehrraketengruppe 21 aus Husum durch Generalleutnant Katz ausgezeichnet. (AZ)