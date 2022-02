Neuburg

Neuburger Geschwader: Neues Video zeigt Abfangmanöver über den Wolken

Plus Was passiert eigentlich über den Wolken, wenn die Alarmrotte des Neuburger Luftwaffengeschwaders startet? Genau zeigt ein neues Video. Doch die Perspektive ist diesmal eine andere.

Von Katrin Kretzmann

„Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“ – So singt es Reinhard Mey in seinem berühmten, gleichnamigen Lied und dürfte damit wohl vielen Hobbypiloten aus der Seele sprechen. Doch wenn der Pilot dann über Funk den Satz „You have been intercepted by German Air Force“ – zu Deutsch: „Sie wurden von der deutschen Luftwaffe abgefangen“ – hört, ist es vorbei mit der Leichtigkeit, nicht zuletzt wenn er beim Blick aus dem Fenster plötzlich einen Eurofighter neben sich entdeckt, dessen Pilot Kontakt aufnehmen will. Dieses Szenario ist ein sogenanntes Abfangmanöver – und wie das hoch über den Wolken aussieht, insbesondere für den zivilen Piloten, hat ein Team aus Filmemachern und Fotografen in Zusammenarbeit mit dem Taktischen Luftwaffengeschwader in Neuburg mit der Kamera festgehalten – und dabei beeindruckende Aufnahmen eingefangen.

