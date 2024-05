Neuburg

Neuburger Handwerker vermacht Anwesen an Stiftung: Was dort entsteht

Das Anwesen der Spenglerei Helmer in der Neuburger Gustav-Philipp-Straße wird jetzt abgeräumt. Das Areal hat der Besitzer nach seinem Tod an eine Stiftung vermacht.

Plus Ein großes Anwesen in Neuburg wird nach dem Tod des Eigentümers einer Stiftung vermacht. Nun entsteht dort ein Bauprojekt mit ungewöhnlichem Hintergrund.

Von Winfried Rein

Mit diesem Erbe hatte die Pfarrer-Georg-Kapfer-Stiftung nicht gerechnet: Spenglermeister Reinhold Helmer aus Neuburg hinterließ der wohltätigen Stiftung sein komplettes Anwesen mit Haus und Werkstatt. Dieses großzügige Areal liegt auch noch in bester Lage innenstadtnah in der Gustav-Philipp-Straße. Die Gebäude werden gerade abgerissen. Das Bauprojekt ist in zweifacher Hinsicht ein besonderes.

Es ist eines der ersten Mehrparteienhäuser in Neuburg, die als „klimafreundlicher Neubau“ entstehen und von der bundeseigenen KfW-Bank gefördert werden. Geheizt wird mit Nahwärme von den Neuburger Stadtwerken.

