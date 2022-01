Neuburg

Neuburger Luftwaffengeschwader fliegt Einsatz in Rumänien

Die Luftwaffe beteiligt sich mit drei Eurofightern an einer Nato-Mission in Rumänien. Flugzeuge und Personal kommen aus dem Taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg.

Die Luftwaffe beteiligt sich im Februar und März 2022 mit drei Eurofighter-Kampfflugzeugen an der Nato-Mission „enhanced Air Policing South“in Rumänien. Dort gewährleistet die Luftwaffe mit Italien die Sicherheit im Nato-Luftraum. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, setzt die Bundewehr mit diesem leistungsfähigen Kräftebeitrag die in der Nato im Jahr 2014 verabschiedeten Maßnahmen zur Bündnissolidarität und Rückversicherung um. Das deutsche Kontingent wird dabei weitestgehend in das italienische Kontingent vor Ort integriert. Dieses Konzept der Interoperabilität ermöglicht es, einen bestehenden Luftverteidigungsverband mit geringem Aufwand an Material und Personal schnell aufwachsen zu lassen und zu verstärken. Taktisches Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg fliegt Einsatz in Rumänien Ziel ist es, bei Alarmierung im Rahmen des „Quick Reaction Alert“ (QRA) gemeinsame Schutzflüge mit deutschen und italienischen Eurofightern durchzuführen. Diese QRA-Einsätze im Rahmen des Nato Air Policings finden standardmäßig mit Luft-Luft-Bewaffnung statt. Die Eurofighter und das Personal kommen aus dem Taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg. Der Beitrag wurde langfristig geplant und vorbereitet. Die kontinuierlichen Beiträge der Luftwaffe beim Nato Air Policing dienen auch dem Erfahrungsaustausch und stärken die Interoperabilität mit unseren Alliierten. Die enge Kooperation zwischen der italienischen und deutschen Luftwaffe demonstriert die Geschlossenheit im Bündnis. (nr)

