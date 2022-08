Neuburger Polizei sucht nach einer Unfallbeteiligten

Bei einem Unfall in Neuburg stoßen zwei Autos leicht zusammen. Eine Unfallbeteiligte verschwindet danach.

Zwei Fahrzeuge sind in Neuburg in der Adolf-Kolping-Straße am Donnerstag gegen 14.40 Uhr kollidiert. So lautet der Polizeibericht. Die beteiligten Fahrzeuge fuhren auf der Adolf-Kolping-Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Als die Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kam es zum Kontakt der beiden jeweils linken Außenspiegel. Beide Unfallbeteiligten hielten daraufhin ihre Fahrzeuge an. Jedoch entfernte sich eine Unfallbeteiligte nach augenscheinlicher Begutachtung ihres Schadens, ohne ihre Personalien gegenüber dem anderen Unfallbeteiligten anzugeben.

Dieser meldete den Vorfall danach bei der Polizei. Die Dame wurde wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 Meter groß, lockiges, schulterlanges, braunes Haar. Zum Unfallzeitpunkt trug sie etwas Ähnliches wie einen grünen Jumpsuit. Unterwegs war sie mit einem dunklen Kleinwagen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neuburg unter 08431/67-110 entgegen. (AZ)