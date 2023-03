Neuburg

Neuburger Polizei zieht alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr

Bei zwei Polizeikontrollen haben die Beamten in Neuburg alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Am Wochenende hat die Polizei in Neuburg zwei Fahrer mit Alkohol am Steuer erwischt. Einer von ihnen hatte zudem keinen Führerschein.

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagfrüh gegen 4.45 Uhr haben Beamte der Neuburger Inspektion bei einem Autofahrer Alkoholgeruch bemerkt. Das Auto des 25-Jährigen hatten sie zuvor in der Anna-von-Philipp-Straße in Neuburg angehalten. Ein Alkoholtest hat einen Wert von 1,14 Promille ergeben Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,14 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht den erforderlichen Führerschein besitzt. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Ein 47-Jähriger wurde in der Pfalzstraße in Neuburg kontrolliert Bereits am Samstag war ein 47-Jähriger aus Neuburg alkoholisiert mit seinem Leichtkraftrad unterwegs. Er wurde gegen 19 Uhr in der Pfalzstraße von der Polizei kontrolliert. Ein Alkoholtest hat einen Wert con 0,6 Promille ergeben. Der Mann muss mit einem Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen. (AZ)

