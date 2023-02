Neuburger Schüler freuen sich auf Kanada

Nach fast fünf Jahren wartet die FOSBOS Neuburg wieder mit einem außergewöhnlichen Schüleraustausch auf. In Kanada warten zwei Partnerschulen auf die Gäste.

Die Vorfreude steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Am 9. Februar geht es mit dem Bus zum Flughafen München. Und von dort fliegen die elf Schülerinnen und fünf Schüler der FOSBOS Neuburg mit zwei Lehrkräften mit Zwischenstopp in London nach Vancouver. Auf nach Kanada! 18 Tage lang erleben die Schülerinnen und Schüler neben einem reichhaltigen Besichtigungsprogramm an zwei Partnerschulen und bei Gasteltern den „canadian way of life“.

„Ich bin sehr gespannt auf die neuen Erfahrungen, die wir im Ausland sammeln können“, freut sich Rosalie auf den Aufenthalt in Kanada. Es ist ihre erste Reise außerhalb des europäischen Kontinents. Zwei Wochen lang wird sie sich nur in Englisch unterhalten. Der Schüleraustausch ist aber nicht nur Sprachreise. Englischlehrer Simon Helmich und Englischlehrerin Astrid Mesch haben die Schüler auf die zwei Wochen intensiv vorbereitet. In zusätzlichen Unterrichtsstunden gab es bereits Informationen zu Land und Leuten. Die beiden begleiten die Gruppe nach Vancouver. Nach fünf Jahren Abstinenz sind Besuche der beiden Partnerschulen in Chillwack, östlich von Vancouver am Fraser River, wieder möglich – die Sardis Secondary und die Chilliwack Secondary School sind schon viele Jahre Partner der FOSBOS.

Um nach Kanada fliegen zu dürfen, sind Engagement und soziale Kompetenzen gefordert

Auch Katharina und Luisa möchten sich diese Gelegenheit, zwei Wochen in Kanada zu verbringen und die Westküste kennenzulernen, nicht entgehen lassen. Dass sie überhaupt die Chance dazu erhielten, liegt an ihrem sozialen Engagement – nicht nur in der Schule. Wie alle 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer heben sie sich vor allem durch ihr Einsatzbereitschaft aus der Masse der Schülerinnen und Schüler hervor. Denn die Liste der Teilnehmer wäre länger gewesen. Also müsse ausgewählt werden, so Lehrer Simon Helmich. Und die Kriterien, um einen der 16 begehrten Plätze zu ergattern, sind nicht die Noten, sondern das Engagement und soziale Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler.

Natürlich kostet die Reise auch einiges. Aber dank der Zuschüsse des Freistaates und des Landkreises können die Kosten im Rahmen gehalten werden. Zudem sei weitere finanzielle Unterstützung möglich.

Die Schüler freuen sich sehr auf das bevorstehende Abenteuer. Viele von ihnen fliegen zum ersten Mal über den Atlantik. Die ersten Tage sind gefüllt mit Sightseeingtouren: eine Radtour durch Vancouver, ein Flug mit einem Wasserflugzeug, ein Besuch auf Vancouver Island – und vieles mehr. Dann geht es zu den Gastfamilien und in die Partnerschulen. Am 27. Februar wird die Gruppe in Neuburg zurückerwartet. Mit sicherlich vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen im Gepäck.