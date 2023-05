Neuburger Soldat vor Gericht: Er verweigerte den Impfbefehl

Plus Weil er dem Befehl, sich gegen Corona impfen zu lassen, nicht nachkam, wird ein ehemaliger Geschwader-Soldat auf Bewährung verurteilt. Im Netz rechtfertigt er sich.

Marcel H. macht aus dieser Sache kein Geheimnis. Er nutzt die sozialen Netzwerke, um zu erklären, warum er eine Impfung gegen Corona für sinnlos hält. Mit seiner Sicht auf das Thema ist er bekanntermaßen in Deutschland nicht allein. Doch bei H. liegt die Sache anders. Er war sechs Jahre lang Soldat bei der Bundeswehr und hatte den Befehl, sich impfen zu lassen – wie alle seine Kameraden. Es nicht zu tun, galt und gilt als Verweigerung des Gehorsams. Dafür ist er jetzt vor dem Amtsgericht in Neuburg verurteilt worden.

H. war zur fraglichen Zeit beim Taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg stationiert. Auf seinem Youtube-Kanal präsentiert er sich in Uniform vor einem Eurofighter. Laut Anklage wurde er im Januar und im Februar 2022 angewiesen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Ausgeführt hatte Marcel H. diesen Befehl allerdings nicht.