Neuburger Soldaten absolvieren Gedenkmarsch für gefallene Soldaten

Dutzende Soldaten und einige Zivilisten liefen am Dienstag 14 Kilometer durch Neuburg. Damit erinnern sie an drei Kameraden, die vor 14 Jahren in Afghanistan starben.

Unter dem Motto "14k3" marschierten am Dienstag dutzende Soldaten und einige Zivilisten von der Wilhelm-Frankl-Kaserne über die Grünauer Straße zum Neuburger Schrannenplatz und wieder zurück. Damit erinnern die Beteiligten an den Karfreitag 2010, als Fallschirmjäger der Bundeswehr in Afghanistan in einen Hinterhalt gerieten und drei Soldaten starben.

"14k3"-Gedenkmarsch für gefallene Soldaten in Neuburg

Es ist die erste Erinnerungsaktion dieser Art in Neuburg, bei der es das Ziel ist, jedes Jahr einen Kilometer sowie ein Kilogramm draufzupacken. In diesem Jahr, 14 Jahre nach dem Karfreitagsgefecht, musste man also 14 Kilometer Strecke mit 14 Kilogramm Gepäck absolvieren. Text: ands/Foto: Germaine Nassal/Taktisches Luftwaffengeschwader 74 Neuburg