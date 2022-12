Neuburger Sozialverlosung: Das sind die neuesten Gewinner

Bei der 33. Neuburger Sozialverlosung fand am Sonntagabend die nächste Zwischenziehung statt. Insgesamt elf Preise wurden verlost. Das sind die Gewinner.

Sie war schon ein Renner, als es noch den Päckchenturm auf dem Schrannenplatz gab, und ist es bis heute geblieben: die Neuburger Sozialverlosung. Sie geht in diesem Jahr zum 33. Mal über die Bühne. Am Sonntagabend fand die dritte von drei Zwischenziehungen statt. Die Preise werden am Donnerstag um 18 Uhr auf der Bühne am Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz übergeben.

Folgende Preise und Gewinner wurden am Sonntagabend vom Christkind gezogen: Anna Pallmann, Burgheim (Gutschein vom Modehaus Bullinger im Wert von 50 Euro), Barbara Märkl, (Gutschein vom Café Wort-Schatz im Wert von 50 Euro), Oliver Pallmann, Neuburg (Herrenuhr von Uhren Burg im Wert von 99 Euro), Angelika Seitz, Neuburg (Gutschein bei Rewe Guggenmos im Wert von 100 Euro), Rebecca Steigerwald, Neuburg (Gutschein der Neuburger Stadtwerke im Wert von 100 Euro), Jutta Bauer, Neuburg (Gutschein für ein Frühstück bei Huba im Wert von 100 Euro), Brigitte Richert, Neuburg (Gutschein vom Modehaus Brenner im Wert von 120 Euro), Hannelore Hilgendorf, Unterstall (Herrenuhr von Uhren Burg im Wert von 139 Euro), Ludwig Ehrenstraßer, Rennertshofen (Damenuhr von Uhren Burg im Wert von 179 Euro), Katharina Engel, Neuburg (Rundflug von Archinger Neuburg im Wert von 200 Euro), Nicole Oppel, Neuburg (E-Bike von Fahrrad Appel im Wert von 2600 Euro).

Insgesamt verstecken sich heuer Preise im Wert von 86.500 Euro in 40.000 Losen. Nachdem das traditionelle Gewinnspiel im vergangenen Jahr pandemiebedingt im letzten Moment abgesagt werden musste, kann es heuer wieder normal stattfinden. Der Hauptgewinn ist dunkelblau und 17.000 Euro wert. Es ist ein Skoda Fabia, den das Autohaus B13 stellt. Der große Hauptgewinn findet am 23. Dezember um 18 Uhr seinen glücklichen Gewinner oder seine Gewinnerin. Das große goldene Los wird direkt auf der Bühne gezogen, die Losfee ist in diesem Jahr das Neuburger Christkind selbst. (AZ)