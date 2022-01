Neuburg

vor 18 Min.

Neuburger Stadtmuseum: Bilanz eines weiteren Corona-Jahres und zwei Jubiläen in der neuen Saison

Plus Vieles, was 2020 geplant war, wird 2021 verlängert. Mit den Ursulinen und Otto von Bismarck zeichnen aber auch neue Akzente das Museumsjahr in Neuburg. In der kommenden Saison gibt es zwei Jubiläen.

Von Elisa-Madeleine Glöckner

Déjà-vu – als hätte man sie schon gesehen, schon erlebt, die Situation. So fühlt es sich auch für Michael Teichmann an. Corona, die Welle und vor allem Auflagen, die den Besuch im Stadtmuseum mindestens erschweren, einigen sogar ganz verbieten. Eine Zeit, erschreckend vertraut, weil sie in ähnlicher Weise schon den vergangenen Winter gelähmt hat.

