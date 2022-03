Neuburger Volkstheater bringt "Hinterkaifeck" auf die Bühne

Plus Das Neuburger Volkstheater inszeniert „Die Lerche von Hinterkaifeck“ – passend zum Mehrfachmord, der sich zum 100. Mal jährt. Die Zuschauer erwartet ein Stück mit Tiefgang.

Ein ganzes Jahrhundert ist es mittlerweile her, dass auf dem Einödhof Hinterkaifeck in der Nähe von Schrobenhausen eine ganze Familie grausam zu Tode kam. Seitdem ranken sich um die Morde zahlreiche Mythen und Verschwörungen. Wer war der Schlächter der Familie, ein Außenstehender oder sogar ein internes Mitglied? Den ungeklärten Kriminalfall greift nun das Neuburger Volkstheater auf – und führt im Juli „Die Lerche von Hinterkaifeck“ auf.