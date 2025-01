Neue Parkplätze am Neuburger Bahnhof: Jetzt gibt es einen Kompromiss

In der Diskussion um die geplante Parkplatz-Erweiterung am Neuburger Bahnhof ist erstaunlich schnell eine Lösung in Sicht. Vertreter der Stadt und des Stadtrats haben zusammen mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) des Landratsamts einen Kompromiss gefunden - nur wenige Tage, nachdem Stadtpolitiker deutliche Kritik an der Behörde geäußert hatten. Doch die Aussagen hallen noch nach. Der Landrat will diese so nicht stehen lassen und stellt sich vor seine Mitarbeiter.

