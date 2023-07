Neue Veranstaltungen, neuer Biergarten: Das bietet das Neuburger Volksfest

Mit überarbeitetem Konzept soll das Neuburger Volksfest wieder durchstarten. Erstmals erwartet den Besucher ein Biergarten für 2500 Gäste – und einiges mehr.

Der Countdown für das Volksfest in Neuburg läuft. Das Festzelt steht bereits, die ersten Schausteller haben ihre Verkaufsstände schon auf dem Gelände an der Berliner Straße positioniert. In der 77. Auflage soll Neuburgs ältestes Fest also wieder ein echter Erfolg werden, nachdem der Zuspruch vor Corona nachgelassen hat. Jetzt haben sich der neue Festwirt Christoph Gräbner, aber auch das Organisationsteam der Stadt Neuburg einige Neuerungen einfallen lassen.

Christoph Gräbner betreibt gemeinsam mit der Neuburger Brauerei Julius den Biergarten samt Festzelt. Den Zuschlag hatte der Stadtrat im Januar für fünf Jahre an den Wirt aus Nassenfels, der auch die Elisenlounge in Neuburg betreibt, vergeben. Marktreferent Manfred Enzersberger ( CSU) hatte das neue Konzept durchgesetzt.

Es gibt wieder ein Festzelt bei der Neuburger Wiesn: Allerdings eingebettet in den Biergarten

Dass das Festzelt 2023 nicht mehr in der bisher bekannten Dimension aufgebaut wird, hat im Vorfeld schon für einige Diskussionen gesorgt. Tatsächlich wird das neue, kleinere Festzelt mit Maßen von 40 auf 16 Metern für 1000 Gäste inmitten des neuen Volksfest-Biergartens stehen. Bei gutem Wetter sind alle Seitenplanen geöffnet, und insgesamt 2500 Personen finden Platz. "Die Leute wollen einfach draußen sitzen und nicht im Zelt schwitzen", weiß der erfahrene Festwirt Gräbner. Das hat er schon die vergangenen Jahre beim Sommerpark erlebt. Für den neuen Biergarten wurde eigens ein passender Boden gefertigt. Schirme werden Schatten spenden oder vor Regen schützen.

Wer also dort Platz nimmt, bekommt eine Maß Julius-Festbier für 9,90 Euro, wenn er sie sich an einem der drei Ausschankplätze selbst holt. Mit Bedienung kostet die Maß 10,90 Euro, ausgeschenkt wird auch das Weißbier der Brauerei Gutmann aus Titting. Der halbe Liter Wasser kostet übrigens 3,90 Euro. "Die Diskussion wie am Schloßfest soll es hier gar nicht geben", sagt Gräbner und lacht wissend. Er selbst betrieb dort zwei Zehrstände, und viele Wirte hatten als günstigstes Getränk die Zitronenlimo im Angebot. Kulinarisch gibt es am Platz alles, was zu einem Volksfest eben gehört – Schweinebraten, Hendl, Schäuferl: "Wir kochen vor Ort", betont Gräbner, der auch Metzgermeister ist.

Bewusst setze man auf die Mischung aus Service und Selbstbedienung, denn natürlich beschäftigt auch den Neuburger Wiesnwirt die Suche nach passenden Servicekräften. Mit Diana Ruß hat er eine ideale Geschäftspartnerin gefunden. Gemeinsam haben die beiden schon so manches Vereinsfest und Volksfest bestritten. Ruß bedient seit 25 Jahren etwa auf dem Barthelmarkt in Oberstimm. "Zum Eröffnungswochenende haben wir Servicekräfte, die bis aus Stuttgart anreisen", sagt Ruß. Sie hat ihr ganzes Netzwerk aktiviert, um den Service am Volksfest zu wuppen.

Zehn Halbe – es können auch Maß sein – transportiert Bedienung Sarah ohne Probleme beim Sommerpark. Beim Volksfest sind Servicekräfte wieder gefragt. Foto: Winfried Rein (Archivbild)

Gräbner hat auch am Programm gefeilt und den bisher üblichen Volksfestkalender neu gestaltet. Regionale Kapellen und DJs sollen im Biergarten und auf der Bühne ebenso für Stimmung sorgen, wie der beliebte Dreikampf zwischen den Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 und den Mitgliedern des Bayerischen Sportschützenbundes Gau Pöttmes-Neuburg. Neu ist ein Abend der Vereine und Verbände, für die es laut Gräbner bereits viele Anmeldungen gibt. Erstmalig wird auch ein Gstanzlabend mit dem Sänger Erdäpfekraut angeboten. Bewährte Programmpunkte wie den Seniorennachmittag gibt es weiterhin. "Wir machen das mit Herzblut und wir wollen es hinkriegen, dass das Neuburger Volksfest dieses Jahr wie in Zukunft ein Erfolg wird", sagt der 36-Jährige.

Startschuss für das Neuburger Volksfest ist am Freitag, 28. Juli, um 16.30 Uhr

Daran hat natürlich auch die Stadt Neuburg ein Interesse. Sie probiert dieses Jahr eine neue Wegführung über den Festplatz, die einmal im Kreis und damit an jeder Bude einmal vorbeiführt. Das soll die Veranstaltung kompakter halten und die Menschenströme gleichmäßig verteilen. Viele Essensstände werden übrigens von einheimischen Gastronomen beschickt oder von Schaustellerfamilien, die dem Volksfest seit Jahren die Treue halten. Neu sind zwei Flohmarkt-Termine von 7 bis 15 Uhr an den beiden Sonntagen, gesetzt sind seit Jahren der Familientag (1. August) und das Brillantfeuerwerk (2. August). Einen Wermutstropfen gab es allerdings kurz vor Start: Der Betreiber des Riesenrades hat aufgrund von Personalmangel abgesagt.

Gibt es wieder: Bullenreiten beim Dreikampf des Geschwaders gegen die Schützen. Foto: Habermeier (Archivbild)

Ansonsten ist alles bereitet für das Volksfest. Am Freitag, 28. Juli, um 16.30 Uhr beginnt die Neuburger Wiesn mit einem Standkonzert der Stadtkapelle Neuburg auf dem Schrannenplatz. Um 17.15 Uhr setzt sich dann der Sternmarsch der Kapellen in Bewegung und zieht bis zum Volksfestplatz. Dort wird erstmals der Neuburger Schauspieler Schorsch Thaller die Eröffnung moderieren. Dann heißt es: O'zapft is!