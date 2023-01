Neuburg

17:30 Uhr

Neuer Wohnraum für Neuburg: Diese Bauprojekte sind geplant

In der Matthias-Bauer-Straße in Neuburg-Heinrichsheim sollen fünf Doppelhäuser entstehen.

Plus An verschiedenen Stellen in Neuburg soll neuer Wohnraum entstehen. Der Bauausschuss bringt hierfür einige Projekte auf den Weg. Ein Vorhaben ist umstritten.

Von Andreas Zidar

In Neuburg soll an verschiedenen Stellen neuer Wohnraum entstehen. Die Mitglieder des Bauausschusses brachten in der Sitzung am Mittwoch einige Projekte auf den Weg. Doch nicht zu jedem herrschte Einigkeit.

