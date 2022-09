Neuburg

12:40 Uhr

Neues Parkkonzept für Neuburg: Muss man für die Schlösslwiese bald zahlen?

Der bisher kostenlose Parkplatz an der Schlösslwiese könnte womöglich bald etwas kosten. Das ist zumindest im Gespräch.

Plus Florian Herold (FW) wünscht sich ein neues Parkkonzept für Neuburg und schlägt unter anderem verschiedene Parkzonen vor. An der Schlösslwiese könnte sich demnach einiges ändern.

Braucht Neuburg ein neues Parkkonzept? Über diese Frage diskutierte der Verkehrsausschuss in der Sitzung am Mittwoch. Anlass war ein Antrag von Florian Herold (FW), der sich bezüglich dieses Themas ein Gesamtkonzept wünscht. Sollten die Punkte im Antrag Realität werden, könnten sich die Bedingungen für das Parken in der Stadt grundlegend ändern.

