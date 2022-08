Neuburg

vor 52 Min.

Neues Restaurant: Wo es in Neuburg nun Poké Bowls gibt

Plus Geschäftsfrau Katrin Jovanovic erfüllt sich mit „Peas and Love, Bowls and more“ einen Traum.Kurz nach der Eröffnung hat sie ihr Angebot bereits angepasst.

Von Tabea Fackelmann

„Peas and Love, Bowls and more“ – übersetzt Erbsen und Liebe, Bowls und mehr. So heißt das neue Restaurant der Neuburger Geschäftsfrau Katrin Jovanovic in der Schrannenstraße 54. Mit der Eröffnung des Restaurants am 5. August erfüllte sich die 42-Jährige ihren Traum der Selbstständigkeit. Sie kommt bereits aus der Gastronomie und hat in dem Bereich ihre Ausbildung absolviert. Sehr lange hat sie an ihrem Plan gefeilt, bis Jovanovic ihren Traum realisieren konnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .