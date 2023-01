Neuburg

Neujahrsempfang des Geschwaders: Kommodore verkündet baldigen Abschied

Plus Nach drei Jahren lädt das Neuburger Luftwaffengeschwader wieder zum Neujahrsempfang. Kommodore Gordon Schnitger lässt 2022 Revue passieren - und hat Neuigkeiten.

Von Katrin Kretzmann

Als die Einladung für den Neujahrsempfang des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg bei den Gästen eingetrudelt ist, dürften sich wohl die meisten gedacht haben: Endlich wieder! Denn solche Veranstaltungen waren in den vergangenen Jahren kaum bis gar nicht möglich – Corona sei Dank. Am Donnerstag kamen rund 220 Gäste in die Wilhelm-Frankl-Kaserne "und diese vielen Zusagen zeigen mir, dass wir mit unserer Entscheidung, den Neujahrsempfang durchzuführen, richtig lagen", sagte Kommodore Oberst Gordon Schnitger in seiner Ansprache – die er mit einer Neuigkeit zu seinem beruflichen Werdegang beendete.

