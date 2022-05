Neuburg/Oberhausen

Umzug der Post: Was alles in Kreut entsteht

Plus Die Deutsche Post baut in Kreut ihr neues Verteilzentrum. Als direkter Nachbar kann sich Elektrotechnik Segeth endlich erweitern. Beide hatten auch in Neuburg Grundstücke gesucht.

Von Manfred Rinke

Was 1968 an der Münchener Straße in Neuburg begonnen hat, wird 55 Jahre später, also Ende 2023, endgültig von dort verschwunden sein. Das Verteilzentrum der Deutschen Post wird sich nach Oberhausen-Kreut verabschieden und dort auf einer Fläche von 12.000 Quadratmetern einen neuen Zustellstützpunkt errichten. Auf dem mittlerweile voll erschlossenen, ehemaligen Sportplatz der Bundeswehr in Kreut ergibt sich auch noch für ein benachbartes, junges Unternehmen, das sich den regenerativen Energien gewidmet hat, eine Chance, sich endlich erweitern zu können.

