Öffentlich ausgelegt: Änderungen im Bebauungsplan im Neuburger Schwalbanger

Der Neuburger Bauausschuss hat beschlossen, mit der geänderten Planfassung des Bebauungsplans im Schwalbanger die öffentliche Auslegung durchzuführen. Wann und wo die Dokumente eingesehen werden können.

Nach Änderung der Planungen bezüglich des Familienzentrums und nach Vorliegen der schalltechnischen Immissionsprognose hat der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am 6. Oktober 2021 beschlossen, mit der geänderten Planfassung des Bebauungsplans „Schwalbanger/Kirchen/Schulen“ die öffentliche Auslegung durchzuführen.

Wesentliche Änderungen in der Planung: Neue Geschossigkeit von vier Vollgeschossen, neue Gebäudehöhe von 13,4 Meter (wegen Café-Nutzung im Erdgeschoss, die Barrierefreiheit im Obergeschoss und die Dämmqualitäten zur Erzielung des Standards KfW40), neue Baugrenze Familienzentrum: rechteckig, größere Dimension, neue GRZ von 0,6, Erweiterung der Nutzungsart auf Kinderkrippe, es ist ein Kleinkinderspielplatz gemäß Spielplatzsatzung der Stadt Neuburg nachzuweisen, Festlegung des Bereiches für einen Bolzplatz innerhalb des Sportparks im Nordwesten, Nutzungszeiten des Sportparks von werktags 8-22 Uhr und sonn-/feiertags von 9-22 Uhr, Errichtung eines Gehweges entlang der Wachenheimstraße.

Schwalbanger Neuburg: Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren geändert

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung geändert. Der in der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 6. Oktober für die öffentliche Auslegung gebilligte Planentwurf mit Satzung/Begründung und allen weiteren Unterlagen liegen in der Zeit vom 16. Dezember bis 26. Januar während der allgemeinen Dienststunden im Stadtbauamt Neuburg, Sachgebiet Bauleitplanung, Verwaltungsgebäude „Harmonie“, Amalienstraße A 54, Neuburg, 1. Stock, Zimmer Nr. 1.03, für jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Auskünfte und Terminvereinbarungen zur Einsichtnahme sind möglich unter Telefon 08431/55-319. Die Planunterlagen sind vom 16. Dezember bis einschließlich 26. Januar über das Internet unter folgenden Adressen abrufbar: www.neuburg-donau.de/wirtschaft/bebauungsplaene/aktuelle bebauungsplananhoerungen, sowie über das zentrale Landesportal Bauleitplanung Bayern: www.bauleitplanung.bayern.de. (nr)