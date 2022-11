Neuburg

Pater Gerhard bringt ein Stück Afrika nach Neuburg

Pater Gerhard Lagleder zelebrierte am Sonntag und Mittwoch Gottesdienste und spendete den Segen in der afrikanischen Zulu-Sprache.

Plus Vor 30 Jahren gründete Pater Gerhard Lagleder die "Bruderschaft des seeligen Gerard". Sie hilft im Zululand in Südafrika jeden Tag Menschen in Not. Zu Neuburg besteht eine enge Verbindung.

Seit 30 Jahren gibt es sie inzwischen, die "Bruderschaft des seeligen Gerard" (Brotherhood of Blessed Gérard). Gegründet von Pater Gerhard Lagleder, hilft sie jeden Tag Menschen in Not. Als Missionar ging er nach Mandeni, lernte die Sprache Zulu, wurde Gemeindepfarrer und erkannte, es gibt mehr zu tun. Seine Arbeit ist für ihn eine Berufung, der er mit viel Herzblut folgt. Sein Glaube an Gott gibt ihm die nötige Kraft. Zu Neuburg gibt es eine besondere Bindung.

Themen folgen