Neuburg

20:20 Uhr

Post-Gebäude in Neuburg: Hier soll bald ein Einkaufszentrum entstehen

Nach dem Willen der Stadt Neuburg soll aus dem jetzigen Post-Gebäude in der Münchener Straße ein Einkaufszentrum werden.

Plus Am Post-Standort in der Münchener Straße soll Einzelhandel entstehen. Unklar ist die Frage nach Stellplätzen. Die Stadt Neuburg bringt ein Parkdeck mit zwei Ebenen ins Gespräch.

Von Andreas Zidar

Aus dem Postgebäude an der Münchener Straße könnte eine Einzelhandelsfläche werden. Der Neuburger Bauausschuss hat in der Sitzung am Mittwoch mit elf zu zwei Stimmen beschlossen, einen Bebauungsplan für das Areal aufzustellen, mit dem Ziel, dort Einzelhandel anzusiedeln. Offen ist jedoch die Frage nach Parkplätzen.

