Probleme mit Jugendlichen: Im Brandlbad kontrolliert jetzt die Security

Plus In diesem Jahr häufen sich Konflikte mit jugendlichen Badegästen im Neuburger Brandlbad. Jetzt kommt ein Sicherheitsdienst zum Einsatz.

Das Neuburger Brandlbad steht vor einem Besucheransturm. Angesichts der erwarteten Hitzewelle in den kommenden Tagen dürfte das Freibad zu einer der ersten Adressen werden, um sich in der Region abzukühlen. Die Besucherinnen und Besucher stehen dabei ab sofort unter besonderer Beobachtung. Seit vergangenem Wochenende streifen Kräfte eines Sicherheitsdienstes durch das Freibad. Eine Nachricht, die Bedienstete und Stammgäste freuen dürfte – denn zuletzt haben sich Konflikte vor allem mit jugendlichen Badegästen gehäuft.