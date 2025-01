Prozess in Neuburg: Münchner soll Frau mit Auto überfahren haben

Der Vorwurf gegen den Mann wiegt schwer: Am Neuburger Amtsgericht begann am Mittwoch der Prozess gegen einen 48-Jährigen aus München. Wie der Staatsanwalt, Sebastian Hirschberger, in seiner Anklageschrift verlas, soll er im Oktober vergangenen Jahres in Neuburg einer Frau von hinten mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend, so die weitere Ausführung Hirschbergers, sei er in seinen Kastenwagen gestiegen und habe „gezielt die Fußgelenke der Geschädigten überfahren“, sodass diese neben der Kopfverletzung auch massive Brüche im Fuß- und Beinbereich erlitt.

