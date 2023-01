Nachruf: Gundolf Hunner stirbt überraschend im Alter von 75 Jahren

Plus Der Neuburger Gundolf Hunner war ein herausragender Zehnkämpfer und etablierte das Schultheater am Gymnasium. Rennertshofen trauert um seinen Regisseur.

Eine traurige Nachricht erreichte am Dienstag die Neuburger Kultur- und Sportszene: Der frühere Zehnkämpfer und Theaterregisseur Gundolf Hunner ist im Alter von 75 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben.