Neuburg

vor 17 Min.

Rettung für verirrte Donaufische rund um Neuburg läuft

In Wiesen und Äckern vor der Staustufe Bittenbrunn fangen Helfer Karpfen und andere „Ausreißer“. Sie werden in die Donau zurückgesetzt.

Plus Das Hochwasser ist weg, doch auf viele Flächen rund um Neuburg steht weiterhin das Wasser. In diese "Seen" haben sich zahlreiche Fische verirrt. Die Rettungsaktion läuft.

Von Winfried Rein

Die Donau steht bei vier Metern, ist also fast wieder auf ihrem normalen Niveau. Doch das ablaufende Hochwasser bringt neue Aufgaben. So sind die Mitglieder des Neuburger Fischereivereins und die Berufsnebenfischer damit beschäftigt Donaufische zu retten, die mit dem Hochwasser weit aus dem Flussbett geschwemmt wurden. Zahlreiche dieser Tiere schafften den Weg zurück nicht und tummeln sich nun in den zurückgebliebenen "Seen". Nun soll mit der sogenannten „Fischnacheile“ versucht werden, die Tiere aus Wiesen und Feldern zu holen.

Auch auf dem Brandl-Parkplatz tummeln sich noch Donaufische. Als Oberbürgermeister Bernhard Gmehling am Montag zu den Reinigungsarbeiten ins Freibad fuhr, „schwamm ein großer Karpfen an meinem Dienstwagen vorbei.“ Der OB verständigte Tiefbauamtsleiter Thomas Stemmer, der einen „Fangtrupp“ des Bauhofs schickte. Die Arbeiter sicherten etliche Fische und setzten sie in die Donau zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen