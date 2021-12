Schneetreiben und Glätte sorgen für mehrere Unfälle im Raum Neuburg

Schneetreiben und glatte Straßen haben im Raum Neuburg zu mehreren Unfällen geführt. Insgesamt ist ein Schaden von 67.000 Euro entstanden.

Das Schneetreiben sorgt im Bereich der Polizeiinspektion Neuburg für diverse Unfälle. So wurden am Mittwoch sieben Verkehrsunfälle mit insgesamt 67.000 Euro Gesamtschaden der Polizei in Neuburg gemeldet. Bei lediglich einem Unfall in der Mohnheimer Straße wurde der Beifahrer leicht verletzt, sodass alle Unfallbeteiligten glücklicherweise ohne schwere Verletzungen den Tag überstanden hatten, teilt die Polizei mit.

Unfälle im Raum Neuburg wegen Schnee und Glätte

Besonders nennenswert ereignete sich ein Unfall in Klingsmoos, als ein 51-jähriger Schrobenhausener bei Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich dort im angrenzenden Feld überschlug. Das Fahrzeug blieb vollends beschädigt auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der Autofahrer wurde vorsorglich ins Krankenhaus nach Schrobenhausen gebracht, das er nach Untersuchungen unverletzt wieder verlassen konnte. (nr)