Neuburg-Schrobenhausen

13.07.2022

Aktuelle Coronalage in Neuburg: Es wird wieder eng beim Personal

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen stecken sich wieder deutlich mehr Menschen mit dem Coronavirus an. Durch die milderen Verläufe wirkt sich die Entwicklung auf den Intensivstationen der Krankenhäuser aktuell nicht aus. Doch im Bereich des Personals ist die Lage – nicht nur in den Krankenhäusern – angespannt.

Plus Während in den Krankenhäusern im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen kein Grund zur Sorge besteht, spitzt sich die personelle Situation zu. Das führt sogar zu Schließungen.

Von Anna Hecker

Sie gehen wieder steil nach oben, die Zahlen der Corona-Infektionen schnellen in die Höhe. Auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen stecken sich aktuell reihenweise Personen mit der Viruserkrankung an, was sich bei den Inzidenzwerten klar bemerkbar macht. Ein Blick in die Krankenhäuser in Neuburg und Schrobenhausen zeigt aber: Noch ist die Lage dort entspannt.

