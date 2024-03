An die Farben, fertig, los! Wir suchen das schönste Osterei

Die Neuburger Rundschau prämiert selbst gestaltete Ostereier von Kindern und verlost einen Eintritt in den Dinosaurier-Park in Beilngries.

Sie können aus Pappmaché, Porzellan, Kunststoff, Glas, Stoff, Papier oder aus echten Eierschalen sein. Ostereier gibt es in ganz vielen Varianten. Die schönsten sind aber immer die selbst gemachten, und deshalb sucht die Neuburger Rundschau das schönste Osterei, das von Kinderhand gebastelt und gestaltet wurde. Erlaubt ist alles, was bunt ist und Freude macht: Egal ob gefärbt oder bemalt, geklebt oder umwickelt - wir möchten eure kreativen Ideen veröffentlichen. Und zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas.

Habt ihr Lust, mitzumachen? Dann schickt uns bis Freitagmittag, 22. März, ein Foto von eurem selbst gemachten Lieblings-Osterei an redaktion@neuburger-rundschau.de, Betreff "Osterei". Verratet uns bitte euren Namen und euer Alter, wo ihr wohnt und bei welcher Gelegenheit das Osterei entstanden ist. Unsere Leserinnen und Leser stimmen dann darüber ab, welches Osterei das Schönste ist. Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält eine Familien-Eintrittskarte in den Dino-Park in Beilngries. (AZ)