Bürger in Neuburg-Schrobenhausen vermieden viel Müll

Plus Nahezu alle Abfallmengen sind 2022 deutlich gesunken. Weitere Öffnungszeiten für Wertstoffhöfe sind im Gespräch.

Die Landkreisbürger haben zuletzt fleißig Müll vermieden. Von Grasabfällen über Altpapier bis zu Sperrmüll melden die Kreisbetriebe für 2022 Rückgänge bis zu 30 Prozent.

Mathilde Hagl, Chefin der Abfallwirtschaft in Neuburg-Schrobenhausen, erklärt sich die verkleinerten Mengen mit einer Art „Corona-Effekt“. Das heißt, 2021 könnten die Bürger in Zeiten von Lockdowns stärker aufgeräumt haben, während 2022 wieder Normalisierung eintritt. Auch in den Nachbarlandkreisen habe es deutlich weniger Abfälle gegeben.

Weniger Restmüll, Biomüll und Grüngut in Neuburg-Schrobenhausen

Die Kreispolitiker im Werkausschuss nahmen zustimmend zur Kenntnis, dass etwa der Hausmüll mit 8272 Tonnen um 3,5 Prozent, die Bioabfälle mit 4527 Tonnen um 4,7 Prozent und die Grüngutabfälle (erstmals erfasst) mit 5742 Tonnen um 30 Prozent zurückgegangen seien. Nur Strauchschnitt hatten die Anlieferer im Vorjahr mit 1823 Tonnen (2021: 1000) deutlich mehr herantransportiert. Altholz seien 14 Prozent weniger angenommen worden, Sperrmüll 10 Prozent und Bauschutt 20 Prozent.

Die Rückgänge wertet die Werkleiterin als umso überraschender, zumal die Anzahl der Mülltonnen im Landkreis erneut gestiegen sei. Derzeit seien 34.000 Restmülltonnen (2021: 33.600) und 15.112 Biotonnen (14.412) im Umlauf.

Die Kreisbetriebe am Sehensander Weg in Neuburg haben 2022 rund 17 Prozent Erdgas eingespart. Dafür gab es Beifall im Werkausschuss. Mathilde Hagl sagte zudem, dass für den Wertstoffhof Karlshuld eine Verbesserung und für Bergheim ein zweiter Öffnungstag im Gespräch seien. Ab Juni werde ohnehin eine Erweiterung der Öffnungszeiten für etliche Standorte vorbereitet.