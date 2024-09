Deutlicher Anstieg bei Arbeitslosigkeit: Keine Vollbeschäftigung mehr in Region 10

Die Zahlen, die die Agentur für Arbeit für den August präsentieren, lassen aufhorchen: In der Region 10 sind insgesamt 9.285 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen, 658 mehr als im Juli. 250 davon sind Jugendliche unter 25 Jahren.

Sowohl die Zahl der Arbeitslosengeld- als auch der Bürgergeldempfänger ist deutlich angestiegen. Bei ersteren gab es ein Plus von 347 Personen, bei letzteren sind es 311 Personen mehr als im Vormonat. Wesentlich deutlicher fällt der Vergleich mit dem Vorjahr aus: 7.707 Bürgerinnen und Bürger waren im August letzten Jahres arbeitslos gemeldet - gut ein Fünftel weniger als jetzt. Die aktuelle Arbeitslosenquote von 3,1 Prozent lag vor Jahresfrist noch bei 2,6 Prozent.

Arbeitslosenquote steigt auf 3,1 Prozent: 1578 Arbeitslose mehr, als im August 2023

„Die Zahl der in unserer Region von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen ist im August deutlich angestiegen. Dies hat in erster Linie konjunkturelle Gründe“, sagt Johannes Kolb, Leiter der Agentur für Arbeit Ingolstadt. „Die anhaltende wirtschaftliche Schwäche schlägt immer stärker auf den Arbeitsmarkt durch. Zudem spielen auch saisonale Gründe noch eine gewisse Rolle: Viele junge Menschen haben ihre berufliche oder schulische Ausbildung abgeschlossen und steigen erst im September oder Oktober in Beschäftigung oder Studium ein.“

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist die Arbeitslosenquote im August erneut um weitere 0,3 Punkte auf 3,1 Prozent angestiegen (Vorjahr: 2,6 Prozent). Zum Stichtag wurden 1.803 Personen als arbeitslos gezählt, 169 mehr als im Vormonat, 298 mehr als noch vor einem Jahr. 905 Arbeitsstellen sind als vakant gemeldet, zwei weniger als einen Monat zuvor.

Im Stadtgebiet Ingolstadt hat sich die Zahl der arbeitslosen Menschen im August um 118 auf nunmehr 3.449 Betroffene erhöht (Vorjahr: 2.798 Personen). Die aktuelle Arbeitslosenquote – plus 0,2 Punkte zum Vormonat - pendelt sich bei 4,2 ein. Vor Jahresfrist lag sie bei 3,4 Prozent. Zum Zähltag waren 1.481 unbesetzte Stellen gemeldet, neun mehr als vor Monatsfrist.

Ingolstadt hat mit 4,2 Prozent die höchste Arbeitslosenquote in der Region 10

Auch im Landkreis Eichstätt nahm die Arbeitslosigkeit im August zu. Zum Stichtag waren 2.121 Personen auf Arbeitssuche, 203 mehr als im Vormonat, 291 mehr als 2023. Die Arbeitslosenquote pendelt sich Ende Juli bei 2,7 Prozent ein (Vormonat: 2,5 Prozent, Vorjahr: 2,4 Prozent). 1.074 Arbeitsstellen und damit 59 weniger als im Juli, sind als vakant gemeldet.

Auch im Landkreis Pfaffenhofen ist im Ferienmonat August ein Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Die Zahl der arbeitslos Gemeldeten stieg um 168 Personen auf 1.912. Gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres bedeutet dies einen Zuwachs um 338 Bürgerinnen und Bürger. Die Arbeitslosenquote pendelt sich bei 2,5 Prozent ein (Vorjahr: 2,1 Prozent). Das Arbeitsplatzangebot umfasst 1.237 offenen Stellen und damit 20 mehr als im Vormonat.

Zum Start des neuen Ausbildungsjahres gibt es zudem noch zahlreiche freie Ausbildungsplätze. „Aktuell sind uns 1.259 unbesetzte Berufsausbildungsstellen gemeldet. Demgegenüber stehen 312 unversorgte Ausbildungssuchende“, so der Agenturchef Kolb. (AZ)