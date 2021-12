Die Sache mit der „Luft“: Bürgermeister in Neuburg-Schrobenhausen feilschen um Kreisumlage

Plus Jedes Jahr im Dezember feilschen die Bürgermeister aus Neuburg-Schrobenhausen um die Summe, die sie an den Landkreis abtreten müssen. Neuburgs OB vermutet schon seit Jahren, mit aufgeblähten Zahlen um sein Geld gebracht zu werden. Einen „Beweis“ lieferte jetzt der Kämmerer.

Wäre Oberbürgermeister Bernhard Gmehling noch Richter, hätte er den Kämmerer des Landkreises ob seiner leichtfertig formulierten Aussage wohl überführen können. Denn schon seit Jahren hegt er den Verdacht – nein, er ist sich vielmehr sicher –, dass der Landkreis die Beträge für seine Vorhaben mehr oder weniger absichtlich zu hoch ansetzt. Mit der Folge, dass die Kreisbehörde ihre kalkulierten Ausgaben künstlich nach oben treibt und damit rechtfertigt, von den Kommunen mehr Geld als nötig einzufordern.