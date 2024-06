Dilemma auf dem Arbeitsmarkt sorgt für höhere Arbeitslosenquote

Ein Missverhältnis zwischen den Anforderungen der Unternehmen und den Qualifikationen der Arbeitslosen verschärft die Situation auf dem Arbeitsmarkt in der Region.

Die schwache wirtschaftliche Konjunktur machte sich in der ersten Hälfte dieses Jahres deutlich bemerkbar. Der für einen Juni übliche Rückgang der Arbeitslosigkeit blieb diesmal aus, betroffen sich davon alle Personengruppen, unabhängig von Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit. Zu diesem Ergebnis kommt die Agentur für Arbeit in ihrer Halbjahresbilanz.

Zum Stichtag waren im Stadtgebiet Ingolstadt und in den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen insgesamt 8266 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen, 357 mehr als im Mai. Wesentlich deutlicher fällt der Vergleich mit dem Vorjahr aus. 1306 Bürgerinnen und Bürger waren im Juni 2023 weniger arbeitslos gemeldet. Die aktuelle Arbeitslosenquote steigt um 0,1 Punkte auf 2,8 Prozent. Vor Jahresfrist lag sie bei 2,4 Prozent.

Gleichzeitig gibt es auch weniger offene Stellen. 589 vakante Beschäftigungsmöglichkeiten wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur bis Ende Juni neu gemeldet, 127 weniger als im Juni 2023. Im Portfolio sind damit aktuell 4730 Stellen - ein Rückgang um 168. „Wir sind mit einem zunehmenden Missverhältnis zwischen den Profilen von arbeitslosen Menschen einerseits und den gemeldeten Stellen andererseits konfrontiert. Die Unternehmen suchen in der Regel qualifizierte Fachkräfte, während arbeitslose Menschen häufiger keine oder keine formale Berufsausbildung mitbringen“, erklärt Johannes Kolb das Dilemma.

Jobbörse für Ausbildungsstellen am 16. Juli in Ingolstadt

In den Betrieben der Region sind längst nicht alle Ausbildungsplätze besetzt. Unter dem Motto: „Jetzt noch durchstarten – hol Dir Deine Ausbildungsstelle“ veranstaltet die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ingolstadt am Dienstag, 16. Juli, von 9 bis 16 Uhr im Berufsinformationszentrum einen großen Aktionstag. Dort bekommen Jugendlichen, die bislang nicht fündig geworden sind und die im Herbst 2024 in eine Berufsausbildung einsteigen wollen, individuelle Gespräche, einen Bewerbungsmappen-Check und ein Bewerbungscoaching. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Ausweis und Bewerbungsunterlagen sollten mitgebracht werden.

Der Arbeitsmarkt im Stadtgebiet Ingolstadt und in den Landkreisen zum Ende Juni: