Donaumoos-Entwicklung: Kreisräte kritisieren das Tempo

Plus Der Donaumoos-Zweckverband präsentiert dem Kreistag ein umfassendes Programm, dass heuer im Zuge der Renaturierung des Niedermoors umgesetzt werden soll. Warum es von manchen Kreisräten Kritik gab.

Es ist und bleibt ein Mammutprojekt, das ganz oben auf der To-do-Liste im Kreis Neuburg-Schrobenhausen steht: die Renaturierung des Donaumooses. Im Dezember haben sich Vertreter von Landratsamt und Donaumoos-Zweckverband getroffen und ein elf Punkte umfassendes Konzeptpapier entwickelt, das im Laufe des Jahres umgesetzt werden soll. Das präsentierte Zweckverbands-Geschäftsführer Michael Hafner am Donnerstag den Mitgliedern des Kreistags – und am Ende gab es einige Kritik aus dem Gremium.