Dürftige Informationen & Software-Probleme: Wann geht es mit den Kinderimpfungen im Landkreis los?

Plus Noch in diesem Jahr sollen Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen Corona geimpft werden können. Im Kreis Neuburg-Schrobenhausen laufen bereits die Vorbereitungen – und die Wartelisten in den Arztpraxen sind voll.

Von Katrin Kretzmann

Von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) kam sie bereits, von der Ständigen Impfkommission (STIKO) wird sie in den nächsten Tagen erwartet: die Empfehlung, Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Insgesamt 2,4 Millionen Dosen hat die EU dafür bestellt, wie viele davon tatsächlich in Deutschland und am Ende in den Landkreisen landen, ist allerdings noch unklar. Im Kreis Neuburg-Schrobenhausen laufen mittlerweile die Vorbereitungen – allerdings müssen die Verantwortlichen dabei viel Spontanität hinsichtlich der Organisation mitbringen.

