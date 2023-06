Ein "dickes Dankeschön" geht an Blutspender in Neuburg-Schrobenhausen

Das BRK bedankt sich bei Männern und Frauen, die mindestens 50 Mal ihr Blut gespendet haben. 2022 wurden im Landkreis über 5000 Blutkonserven abgegeben.

Bei der Feierstunde im Neuburger Schloss wurden vor Kurzem eine Reihe von Bürgerinnen und Bürgern geehrt, die bereits 50, 75, 100, 125 und 150 Mal ihr Blut gespendet haben. Außerdem zeichnete der Blutspendedienst die ehrenamtlichen Leistungen von Bernhard Pfahler bei den Blutspendeterminen aus.

Etwa 80 Prozent aller Deutschen benötigen einmal in ihrem Leben Blut oder auf Blutplasma hergestellte Medikamente. Um den Bedarf zu decken, sind 2100 Blutspenden pro Tag in Bayern erforderlich. Bei den 41 Blutspendeaktionen im BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen beteiligten sich im Jahr 2022 so viele Bürgerinnen und Bürger, dass 5208 Blutspenden zusammenkamen. „Wenn man weiß, dass der Anteil der Blutspender bundesweit bei 3,8 Prozent liegt und in unserem Landkreis 8,75 Prozent beträgt, können wir sehr stolz auf unsere Landkreisbewohner sein“, zollte Bernhard Gmehling seinen Respekt.

Ehrenamtliche Arbeit des BRK beim Blutspenden hat einen Gegenwert von etwa 1,5 Millionen Euro

Auch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer rückte der BRK-Kreisvorsitzende in den Fokus: „Über 1800 ehrenamtliche Stunden im Bereich der Blutspende und insgesamt über 62.000 ehrenamtliche Helferstunden in allen unseren Rotkreuzbereichen im Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen sind im Jahr 2022 zusammengekommen." Ehrenamtliche Arbeit habe einen unbezahlbaren Wert. "Würde man die 62.000 ehrenamtlich geleisteten Stunden im vergangenen Jahr bezahlen, käme eine Summe von knapp 1,5 Millionen Euro zusammen." Dafür sprach er den Rotkreuzhelfern "ein dickes Dankeschön" aus. (AZ)

