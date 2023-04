Neuer Gästeführer zeigt Geheimtipps zwischen Neuburg und Schrobenhausen

Plus Die Gästeführer haben ein neues Programm aufgelegt. Was Einheimische im Landkreis zwischen Neuburg und Schrobenhausen neu entdecken können.

Das 50. Jubiläum des Landkreises hat sie inspiriert und motiviert: Mit einem neuen, umfangreicheren Programm starten die Landkreisführer in die Saison. Standen in den vergangenen Jahren insgesamt 15 Führungen im Angebot, sind es jetzt 21. Neu sind vor allem die Wander- und Radtouren, die 2022 im Rahmen der Jubiläums-Sonderveranstaltungen besonders gut angekommen sind.

Zehn Gästeführer zeigen Touristen und Einheimischen die Besonderheiten des Landkreises. Einige Führungen, wie etwa die Ereignisse um Hinterkaifeck mit Maria Weibl, sind seit vielen Jahren ein Dauerbrenner und wurden natürlich auch ins neue Programm wieder aufgenommen. Aktive Veranstaltungen gab es bislang jedoch nicht, was sich mit der Neuauflage nun geändert hat.

Sich bewegen und dabei Wissenswertes über die Heimat erfahren: Auch Wandertouren wurden neu ins Programm aufgenommen. Foto: Manuela Kellner

Den Landkreis sportlich kennenlernen – das können Einheimische ab sofort bei fünf geführten Touren. Mit dem Rad geht es etwa zu den Wirkungsstätten der Kurfürstenwitwe Maria Leopoldine. Von der Staustufe Bittenbrunn führt der Weg nach Stepperg, Dittenfeld, Siglohe, Feldmüle, Espenlohe und Giglberg – alles in allem rund 40 Kilometer, auf denen die Teilnehmer vom Leben und Wirken des "Enfant Terrible" des Bayerischen Königshauses erfahren.

Oder aber man entscheidet sich für eine Tour zum Geheimlabor im Unterhausener Forst. In der Betonruine sollten einst Treibstoffe erforscht werden. Das Ende des Krieges beendete aber die Forschung, noch bevor sie starten konnte. Die Überreste sind Teil einer 40 Kilometer langen Radtour durch Naturschutzräume und zum Schloss Bertoldsheim.

Geführte Radtouren mit dem E-Bike durch Neuburg-Schrobenhausen

Um entspannt unterwegs zu sein, wird die Teilnahme an den Radtouren mit E-Bikes empfohlen. Kürzere Touren, wie etwa jene entlang des Altbayerischen Oxenwegs von Hohenwart über Waidhofen nach Hörzhausen, dürften aber für die meisten Teilnehmer auch mit einem "Bio-Rad" ohne Elektroantrieb kein Problem sein.

Auch kleine Wanderungen kämen bei den Gästen gut an, haben die Landkreisführer festgestellt. Deshalb wird Heimatwissen jetzt auch "im Laufschritt" vermittelt, wie etwa bei einem Spaziergang entlang der Donau mit dem Danubia-Weibchen. Anneka Heßlinger schlüpft dafür in die Rolle einer Nixe, die der Legende nach bei Nebel über der Donau tanzt, und erzählt Geschichten, die sich an dem Fluss zugetragen haben.

Schnitzeljagd durch Neuburg für Kinder und Jugendliche per Smartphone

Im Programm gibt es auch eine virtuelle Schnitzeljagd, die auf Kinder und Jugendliche zugeschnitten ist und komplett individuell gestaltet werden kann. Dafür braucht es keinen Gästeführer, sondern nur ein Smartphone und ein Spielheft, das es in der Tourist-Info gibt oder im Netz unter www.irma-ev.de/irma-jones heruntergeladen werden kann. Bei der auf zwei Stunden angelegten Rundtour durch Neuburg kann man allein oder im Team knifflige Rätsel lösen.

Alle Touren und die jeweiligen Termine gibt es im Internet unter erlebnisregion.neuburg-schrobenhausen.de. Außerdem werden sie kontinuierlich in der Neuburger Rundschau angekündigt.