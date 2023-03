Mentaltrainerin betont: Für Landwirtschaft braucht's Leidenschaft

Plus Die Maschinenringe geben einen Einblick in ihre Arbeit im vergangenen Jahr und eine Mentaltrainerin erklärt Landwirten, wie sie ihren Betrieb erfolgreich führen.

Auch wenn das vergangene Jahr viele Herausforderungen mit sich brachte, konnte Vorsitzender Hermann Frank bei der Jahresmitgliederversammlung des Maschinen- und Betriebshilfsrings Neuburg-Schrobenhausen (MR) im Gasthaus Daferner in Schönesberg eine positive Bilanz ziehen. "Wir konnten wieder alle Probleme meistern", meinte er bei der Begrüßung der Ehrengäste und Mitglieder im Gasthaus Daferner.