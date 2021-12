Geschenk aus der Region: Weihnachts-CD zugunsten des Vereins Elisa

Theresa Specht aus Hollenbach und Manuel Geier aus Karlshuld haben bekannte Weihnachtslieder mit bayerischen Texten versehen. Die CD gibt es gegen eine Spende, die Familien mit schwer kranken Kindern zugutekommt.

Wer sich auf Weihnachten musikalisch einstimmen möchte und gleichzeitig etwas Gutes für chronisch und schwerkranke Kinder tun möchte, der kann sich an der „B’sonderen Weihnachts“-Spendenaktion von Theresa Specht (23) aus Ehekirchen-Hollenbach und Manuel Geier (25) aus Karlshuld beteiligen. Die beiden haben eine CD herausgebracht, auf der sechs bekannte Weihnachtslieder zu hören sind – und zwar mit bayerischen Texten, die zur aktuellen Situation passen. Die CD kann gegen einen selbstbestimmten Spendenbeitrag erworben werden, die Einnahmen gehen allesamt an den Neuburger Familiennachsorgeverein Elisa.

Die Idee entstand auf Umwegen, wie Theresa Specht erzählt. Sie und ihr Musik-Kollege Manuel Geier, die zusammen in der Partyband „Gewaltig“ spielen, wollten vergangenes Jahr ein paar Freunden eine Freude zu Weihnachten machen und ihnen ein Lied für diese im Corona-Jahr „b’sondere Weihnacht“ schreiben.

Auf der CD "B'sondere Weihnacht" sind sechs Lieder

Nachdem sie das Weihnachtslied und ein passendes Video aber auf Facebook hochgeladen hatten, waren sie von den Reaktionen überrascht und überwältigt zugleich. Denn die beiden erreichten Anfragen, ob man denn nicht eine CD kaufen könne.

Das brachte sie zu der Idee, eine CD mit weiteren Weihnachtsliedern aufzunehmen. Insgesamt sechs Lieder haben sie umgetextet, bei denen Theresa Specht singt und Manuel Geier sie auf dem Piano begleitet. Verdienen wollten sie damit aber nichts. „Wir hätten nichts Wertvolleres erhalten können, als die überwältigenden Reaktionen. Es gibt genügend Leute, die eine finanzielle Hilfe brauchen können. Deshalb wollten wir selbst kein Geld dafür haben, sondern lediglich eine Spende, die wir ohne Abzug an den Familiennachsorgeverein Elisa weiterleiten“, sagt Theresa Specht.

Das Video von Theresa Specht und Manuel Geier gibt es auf Facebook

Einen Vorgeschmack auf die Weihnachtslieder der beiden jungen Musiker gibt es auf Facebook. Es gibt keinen festen Verkaufspreis. Jeder bezahlt den Betrag, den er gerne zugunsten des Vereins Elisa geben möchte.

Die CD „B’sondere Weihnacht“ gibt es bei: Biohof Hafner Hofladen (Rain-Feldheim); Donaumoos Getränke Glöckl (Karlshuld); Fotografie Hammerer (Karlshuld); Fußboden Vollmeier (Karlshuld); Gaststätte Moosalm (Karlshuld); Irenes Blütenzauber (Karlshuld); Josef Golling Christbaumverkauf ( Ehekirchen); Kelterei Heckl (Ehekirchen); Landtechnik Markus Bichlmaier (Ehekirchen-Holzkirchen); Orthopädie Schuhtechnik Müller (Schrobenhausen); Schönheitsstüberl Marianne Heinrich (Ehekirchen-Hollenbach).

Darüber hinaus kann die CD auch am 22. und 23. Dezember in den Kindergärten in Karlshuld, Ehekirchen, Rennertshofen und Burgheim abgeholt werden. Dafür ist eine Vorbestellung bis 16. Dezember per Mail an musikfreuden@gmail.com notwendig.