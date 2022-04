Neuburg-Schrobenhausen

vor 50 Min.

Im Juni sind Blicke in Nachbars Garten wieder erlaubt

Landrat Peter von der Grün und Kreisfachberaterin Sabine Baues-Pommer im Garten von Manuela Edler (Mitte) in Karlshuld. Ihre Familie ist eine von fünf, die beim diesjährigen Tag der offenen Gartentüre im Landkreis mitmachen.

Plus Am 12. Juni dürfen sich Gartenliebhaber wieder auf den Tag der offenen Gartentür freuen. Dann zeigen sechs Teilnehmer aus dem Landkreis, was bei ihnen grünt und blüht.

Von Andrea Hammerl

Auf fünf ganz unterschiedliche Gärten dürfen sich die Fans des Tages der offenen Gartentür freuen. Nach coronabedingt vierjähriger Pause findet er endlich wieder statt, verkündeten Landrat Peter von der Grün und die Kreisfachberaterinnen Sabine Baues-Pommer und Katrin Pilz am Dienstagnachmittag im Garten von Manuela Edler und Jürgen Hellmann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .