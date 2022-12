Landrat zieht seinen Hut vor der Leistung dieser acht Männer und Frauen

Sie haben sich politisch, gesellschaftlich und sozial engagiert und dafür jetzt eine Anerkennung erhalten. Unter ihnen sind eine Karlshulderin und zwei Neuburger.

Es war ein Sturz, der alles veränderte. 2006 verletzte sich Adolf Reichel aus Karlshuld nach einem Unfall so schwer, dass er in der Folge auf die vollumfängliche Pflege seiner Frau Dagmar angewiesen war. 15 Jahre lang sollte sie dies tun - bis zu seinem Tod. "Nur ihrem selbstlosen Engagement ist es zu verdanken, dass ihr Ehemann bis zuletzt daheim leben konnte", wertete Landrat Peter von der Grün ihre Bereitschaft, eigene Interesse hinten anzustellen. Am Donnerstag wurde sie dafür mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Die Betreuung und Pflege zu Hause sei eine wertvolle soziale Aufgabe, die Hochachtung verdiene, sagte von der Grün im Landratsamt, wo am Donnerstag acht Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis für ihr soziales, gesellschaftliches und politisches Engagement ausgezeichnet worden waren. "Sie ist ein herausragendes Beispiel dafür, dass durch starken familiären Zusammenhalt besondere Lebenslagen erfolgreich gemeistert werden können. Menschen wie Frau Reichel verdienen ausgesprochene Anerkennung."

Dagmar Reichel aus Karlshuld erhält die Verdienstmedaille des Verdienstordens

Neben der 71-Jährigen wurde auch ein vergleichsweise junger Mann mit der Verdienstmedaille geehrt. Fabian Steinberger aus Brunnen ist erst 25 Jahre alt, doch sein Engagement sei "überdurchschnittlich und unglaublich vielseitig", sagte Peter von der Grün. Fabian Steinberger sei ein Mensch, der Begegnungen suche und die Solidarität lebe, die ein Miteinander in einer offenen demokratischen Gesellschaft erst ermögliche. Bereits mit zwölf Jahren wurde er zum Gruppenleiter der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Neuburg-Schrobenhausen ernannt, vier Jahre später übernahm er dessen Kreisvorsitz.

Regelmäßig organisiert er Jugendleiterschulungen der KLJB und BDKJ, leitet eine Vielzahl von Gruppenstunden oder plant verschiedenste Freizeitaktivitäten. "Durch seine freundliche und motivierende Art hat er das Talent, junge Menschen für die Jugendarbeit zu begeistern, in der sie selbst aktiv werden." In seiner Funktion als Kreisvorsitzender der Landjugend bildet er aber auch regelmäßig neue Gruppenleiter aus. Damit gestalte er die Gesellschaft, in der er lebt, aktiv mit, um etwas zu bewegen.

Jedes Jahr händigt der Landrat im Namen des Freistaats, des bayerischen Ministerpräsidenten oder des Bundespräsidenten bedeutenden Persönlichkeiten aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Urkunden und Medaillen aus. Die kommunale Dankurkunde wird für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung verliehen und die Verdienstmedaille für das Engagement im Ehrenamt. Die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht, ist jedoch die Verdienstmedaille des Verdienstordens.

Die Verdienstmedaille in Bronze erhielten auch Theo Walter und Hans Mayr aus Neuburg

Dieses Jahr waren es insgesamt acht Männer und Frauen, die für ihren "vorbildlichen persönlichen Einsatz" geehrt wurden. "Sie sind Menschen, die seit vielen Jahren unermüdlich Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen und damit den Landkreis zu dem machen, was er ist: unsere lebenswerte Heimat", sagt Peter von der Grün bei der Verleihung im Landratsamt. Sein Dank richtete sich dabei auch an die Familien und Partner, die den ehrenamtlich Tätigen den notwendigen Freiraum geben würden. Vor dem Engagement jedes Einzelnen ziehe er den Hut. "Sie sind echte Leistungsträger unserer Gesellschaft und ein Vorbild für hoffentlich viele Nachahmer."

Die Verdienstmedaille in Bronze haben erhalten:

Theodor Walter aus Neuburg: seit 26 Jahren (mit Unterbrechungen) im Neuburger Stadtrat und seit 20 Jahren im Kreistag aktiv

Hans Mayr aus Neuburg: seit 32 Jahren durchgehend Mitglied im Stadtrat Neuburg; sein langjähriges Wirken über 24 Jahre als Referent für Feuer- und Katastrophenschutz hat er 2020 beendet; zudem war er sechs Jahre lang Mitglied im Kreistag; er zeichnet sich verantwortlich für die Gründung der Umwelttage im Jahr 1991

Otto Leidl aus Waidhofen: von 1990 bis 2020 Mitglied des Gemeinderates, sechs Jahre davon (1996-2002) als 2. Bürgermeister; weitere Ämter: 18 Jahre Fraktionssprecher des CSU-Ortsverbands sowie Mitglied im Wasserzweckverband „Paartalgruppe" und zwölf Jahre Kommandant der Feuerwehr Waidhofen

Konrad Schneller sen. aus Gachenbach: 30 Jahre Mitglied im Gemeinderat, von zwölf Jahre als 3. Bürgermeister; weitere Ämter: fünf Jahre Mitglied der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Aresing, zwölf Jahre Mitglied im Wasserzweckverband „Beinberggruppe", 25 Jahre Kommandant der Feuerwehr Gachenbach

Die Kommunale Dankurkunde haben erhalten: