Mit dem Auto und dem E-Scooter: Polizei stoppt alkoholisierte Fahrer

Gleich drei Fahrerinnen und Fahrer mit Alkohol am Steuer hat die Polizei am Wochenende aus dem Verkehr gezogen. Einer war mit einem E-Scooter unterwegs.

Zwei Frauen und ein Mann müssen wohl in Zukunft auf ihren Führerschein verzichten. Denn sie hat die Polizei in den vergangenen Tagen mit Alkohol am Steuer erwischt.

Schrobenhausen Am Freitagabend gegen 23.48 Uhr hat die Polizei in Schrobenhausen eine 55-jährige Autofahrerin kontrolliert. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test hat schließlich einen Wert von 0,64 Promille ergeben. Die Fahrerin erwarten nun laut Polizei ein Bußgeldbescheid in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte und ein Fahrverbot von einem Monat.

Eine Autofahrerin in Heinrichsheim hatte knapp 1,2 Promille

Neuburg-Heinrichsheim Die Polizei in Neuburg hat am Sonntag gegen 2.20 Uhr eine Autofahrerin in Heinrichsheim kontrolliert. Ein freiwilliger Alkoholtest hat laut Polizei einen Wert von knapp 1,2 Promille ergeben. Daraufhin wurde der Führerschein sichergestellt und bei der Neuburgerin eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen sie wird jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Ein E-Scooter-Fahrer wurde in Neuburg mit Alkohol und Drogen erwischt