Neuburgs Immobilienpreise galoppieren davon

Wer sich aktuell in der Region nach einer Immobilie umsieht, muss tief in die Tasche greifen. Nicht nur in Städten wie Augsburg (Bild), sondern vor allen Dingen auch in den Landkreisen sind die Preise im vergangenen Jahr sehr deutlich gestiegen. In Neuburg-Schrobenhausen um rund 20 Prozent.

Foto: Ulrich Wagner