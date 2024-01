ÖPNV wird ausgebaut: Mehr Schulbusse und bessere München-Anbindung

Der öffentliche Personennahverkehr in der Region wird ab Februar gestärkt. Die Änderung verspricht kürzere Fahrzeiten, zusätzliche Linienbusse und Vorteile für Pendler.

Die Buslinie 9159 hat in den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen eine große Bedeutung, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts Neuburg-Schrobenhausen. Eben diese Linie wird nun optimiert und ausgebaut: So wird es künftig kürzere Fahrzeiten, zusätzliche Linienbusse für den Schulverkehr und eine bessere Anbindung an die Landeshauptstadt München geben. Hierdurch wird die Nutzung des ÖPNV im Verkehrsgebiet des Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt, VGI AöR, nochmals attraktiver, verspricht das Landratsamt.

Für Menschen im Süden des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen ist die Buslinie 9159 eine der wichtigsten Verbindungen, um beruflich nach München zu pendeln. Darüber hinaus spielt die Verbindung eine wichtige Rolle landkreisintern für den Schülerverkehr (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Schulverband Aresing und Zubringer aus dem Landkreis Pfaffenhofen) sowie für die Beschäftigten der Bauer AG und der MBDA.

ÖPNV in Neuburg-Schrobenhausen: Das Angebot auf der Linie 9159 verdoppelt sich

Ab 1. Februar stehen wesentliche Änderungen auf dem Programm: Der neue Fahrplan bietet eine direkte Express-Linienführung mit kürzerer Fahrzeit zwischen Schrobenhausen, Aresing, Gerolsbach, Jetzendorf und Petershausen. Zudem werden künftig zusätzliche Linienbusse für den Schulverkehr eingesetzt (entlang der Haltestellen Schrobenhausen Bahnhof, Omnibusbahnhof, Georg-Leinfelder-Straße, Gerolsbacher Straße, Aresing, Gerolsbach, Lichthausen, Priel, Jetzendorf und Petershausen).

Gleichzeitig wird das Angebot ausgebaut: Die Linie 9159 fährt nun montags bis freitags von 5.30 bis 21.30 Uhr im Stundentakt. Samstags verkehrt der Bus zwischen 7.30 und 16.30 Uhr im Zweistundentakt, jeweils zweimal vormittags und nachmittags in jede Richtung. Diese acht Fahrten auf der Linie 9159 entsprechen einer Angebotsverdoppelung, so das Landratsamt.

Ein zentrales Element des neuen Fahrplans sind die Verbindungen zwischen den Bahnhalten Petershausen und Schrobenhausen. Berufstätige, die nach Ingolstadt und München pendeln, haben künftig eine verbesserte Anbindung an den Schienenverkehr.

Landkreise Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen kooperieren

Möglich wurde diese Optimierung des regionalen ÖPNV-Angebotes durch die Kooperation zwischen den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen. Bei der Umsetzung des optimierten Nahverkehrsplans werden die Landkreise vom VGI unterstützt.

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, BMDV, und der Projektträger Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) fördern unter dem Titel „VGI newMIND“ etwa 50 Einzelmaßnahmen bis Ende 2024. Im Dezember 2021 erhielten der Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt, VGI und seine Verbundpartner Förderbescheide über eine Gesamtsumme in Höhe von rund 27,8 Millionen Euro zum Ausbau und zur Qualitätsverbesserung im gesamten regionalen und städtischen ÖPNV. Der Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt, VGI, bestehend aus den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen an der Ilm sowie der Großstadt Ingolstadt, stärkt die Zusammenarbeit in der Region zur Entwicklung eines einheitlichen ÖPNV-Standards. (AZ)