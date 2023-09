Neuburg-Schrobenhausen

vor 17 Min.

Reinhard Brandl im Ohr: Neuer Podcast mit Menschen aus der Region

Plus Der Bundestagsabgeordnete wechselt die Fronten. Für seinen neuen Podcast schlüpft er in die Rolle eines Journalisten. Politik bleibt in den ersten Folgen aber außen vor.

Von Claudia Stegmann

Wie kam DJ Gandi zu seinem Namen? Ist Horst Seehofers Modelleisenbahn noch im Betrieb? Vor welchen Eishockey-Fans musste sich Radioreporter-Legende Hans Fischer einst in Acht nehmen? Fragen wie diese beantwortet ab 5. September Bundestagsabgeordneter Reinhard Brandl auf seinem neuen Podcast. Der heißt "Mitten durch Bayern - der mdbpodcast" in Anlehnung an seine Funktion als MdB.

Reinhard Brandl fragt, seine Gesprächspartner antworten - das ist eine ungewöhnliche Konstellation. Denn normalerweise steht er vor der Kamera, dem Mikrofon oder den Zeitungsredakteuren und beantwortet deren Fragen. Wie kommt es also, dass ein Politiker die Rolle eines Journalisten einnimmt? Die Idee, so erklärt er seine Intention in der ersten Folge seines Podcasts, sei ihm beim Autofahren nach einem Termin gekommen. Dort habe er ein interessantes Gespräch geführt und sich im Nachgang gedacht: Das würde doch sicherlich auch andere Menschen interessieren. Weil er selbst gerne Podcasts hört, sei schnell klar gewesen, dass er dieses Medium dafür nutzen will.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

