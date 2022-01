Schwanger – und jetzt? Wie eine Beratungsstelle in Neuburg hilft

Die Schwangerschaftsberatungsstelle in Neuburg ist nicht nur Ansprechpartner für Mütter und Eltern während und nach der Geburt, sondern auch für alle jene, die eine Schwangerschaft vermeiden möchten.

In der Schwangerschaft tun sich für Mütter und werdende Eltern viele Fragen auf: Welche Elterngeldvarianten gibt es und welche passt am besten zu meiner Situation? Wie finde ich eine Hebamme? Wo gibt es Unterstützung für Alleinerziehende? Was ist vor und nach der Geburt wichtig zu wissen?

Eine Schwangerschaft kann werdende Eltern vor zahlreiche Herausforderungen stellen. Neben medizinischen Empfehlungen und der Suche nach einer Hebamme stellen sich oftmals auch Fragen zur Partnerschaft, dem Alltag mit Baby, zur Wohnsituation sowie zu den Themen Erziehung und Finanzen. Die Schwangerschaftsberatungsstelle in Neuburg kann helfen, Antworten auf die vielen Fragen zu bekommen.

Schwangerschaftsberatung Neuburg: Wo es Zuschüsse für Babykleidung gibt

In einer Beratung werden mithilfe einer Checkliste alle wichtigen Themen rund um die Schwangerschaft geklärt. Dies kann während der Pandemie in Präsenz, telefonisch oder online erfolgen. Die werdenden Eltern erhalten unter anderem eine Übersicht über die Möglichkeiten des Elterngeldbezugs, das Familien- und Kindergeld und über die rechtlichen Rahmenbedingungen der Elternzeit. Dabei wird stets auf die individuelle Familiensituation eingegangen. Ängste, Sorgen und Nöte finden hier einen geschützten Rahmen und können problemlos, auf Wunsch auch anonym, angesprochen werden.

Zum Thema Elterngeld und Elternzeit finden regelmäßig auch Vorträge an der VHS statt: Der nächste Informationsabend ist am Montag, 10. Januar, um 18 Uhr. Kurzentschlossene können sich noch anmelden.

Ein Baby benötigt eine umfassende Erstausstattung, die teuer sein kann. Familien und Alleinerziehende, die kein oder nur ein geringes Einkommen beziehen, haben die Möglichkeit, dafür Unterstützung zu beantragen. Hier erhalten die Antragstellenden jeweils vor und nach der Geburt eine festgelegte Summe.

Verhütungsfonds Neuburg: Wer Verhütungsmittel bezahlt bekommt

Die Schwangerschaftsberatungsstelle hilft aber nicht nur denjenigen, die ein Kind erwarten, sondern auch jenen, die eine Schwangerschaft vermeiden möchten. Landkreisbürgerinnen und -bürger ab 22 Jahren, die im Hilfebezug sind oder über ein geringes Einkommen verfügen, können eine Kostenübernahme für ein langfristiges Verhütungsmittel (Spirale, Implanon, Dreimonatsspritze, Vasektomie, Sterilisation) beantragen. Die Mitarbeiter der Beratungsstelle informieren, welche Möglichkeiten es gibt, und überlegen gemeinsam mit den Interessierten, welches Verhütungsmittel am besten passen könnte. Eine medizinische Abklärung durch den Frauenarzt ist hierbei unbedingt zusätzlich notwendig.

Um einen Termin in der Schwangerschaftsberatung zu vereinbaren, können sich Interessierte an die Mitarbeiter wenden: Johanna Ehm (Telefon 08431/57-508; johanna.ehm@neuburg-schrobenhausen.de), Svantje Landwehr (08431/57-505; svantje.landwehr@neuburg-schrobenhausen.de) und Jürgen Gerber (08431/57-506; jürgen.gerber@neuburg-schrobenhausen.de). (nr)