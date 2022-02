Neuburg-Schrobenhausen

vor 17 Min.

So steht es um die Impfquote im Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Lange Menschenschlangen, wie hier bei einer Impfaktion des BRK-Kreisverbands in der Neuburger Markthalle, gehören mittlerweile der Vergangenheit an.

Plus Lange Schlangen vor den Impfzentren im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gehören der Vergangenheit an. Mittlerweile herrscht gähnende Leere in den Wartebereichen. Woran das liegt und warum ein Umzug ansteht.

Von Katrin Kretzmann

Es ist noch nicht allzulange her, dass sich ganze Menschentrauben vor den beiden Impfzentren im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gebildet haben. Doch mittlerweile herrscht gähnende Leere in den Wartebereichen und die Impfquote stagniert. Bei den terminlosen Impfungen des BRK-Kreisverbands ist zwar noch etwas mehr los, doch im Gesamten geht die Nachfrage ebenfalls zurück. All das hat aus Sicht der Verantwortlichen mehrere Gründe – nicht zuletzt die Omikron-Variante sowie die Corona-Politik der Regierung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen