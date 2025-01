Tag der offenen Schule an der BOS Scheyern

Die Berufliche Oberschule Scheyern lädt am 24. Januar zwischen 14 und 17 Uhr zu einem Tag der offenen Schule ein. Auf der Homepage der Schule (www.fosbos-scheyern.de) können interessierte Schüler, die im kommenden Schuljahr die FOS oder BOS besuchen wollen, bereits jetzt die Informations-Videos der Schulleitung sowie der Fachbetreuer anschauen und sich so umfassend über die beiden Schultypen und die angebotenen Zweige informieren. Am 24. Januar besteht dann die Möglichkeit, direkt vor Ort im persönlichen Gespräch noch offene Fragen zu stellen und Kontakt zu den Verantwortlichen aufzunehmen: Sowohl die Schulleitung als auch die für die einzelnen Zweige zuständigen Fachbetreuer werden Rede und Antwort stehen. Die FOS Scheyern bietet die Zweige Technik, Wirtschaft und Verwaltung, Sozialwesen sowie Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie (ABU) an. Letzterer wird nicht in Neuburg angeboten. In der Fachrichtung ABU wird mit dem Prüfungsfach Biologie sowie den Profilfächern Chemie, Physik und Technologie der Schwerpunkt auf die Bereiche Umwelt und Natur sowie Ernährung gelegt. Das Betriebspraktikum, das in der 11. Klasse etwa die Hälfte des Schuljahres einnimmt, kann in einem heimatnahen Betrieb abgeleistet werden. Das Kloster Scheyern bietet direkt gegenüber der Schule ein Wohnheim für Schülerinnen und Schüler an. Der Anmeldezeitraum für das Schuljahr 2025/26 ist vom 17. bis 28. Februar. (AZ)