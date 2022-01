Neuburg-Schrobenhausen

Testpflicht in der Kita: „Ich fühle mich auf jeden Fall sicherer“

Plus Lange blieben die Kleinsten bei der Corona-Teststrategie außen vor. In Bayern hat sich das mit dem Montag geändert. Doch auch wenn die Testpflicht in den Kitas im Raum Neuburg von den meisten begrüßt wird, hat sie nicht nur Vorteile.

Von Michael Kienastl und Anna Sippel

Die Weihnachtsferien sind mit dem Montag auch an den Kindertagesstätten und -gärten im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wieder vorbei. Die Kleinen dürfen also wieder gemeinsam spielen, basteln und toben – mit einem Unterschied zum Vorjahr. Nun müssen sich alle Kinder, die älter als ein Jahr sind, dreimal wöchentlich auf eine Corona-Infektion testen lassen. Parallel zu den Inzidenzzahlen in der allgemeinen Bevölkerung gingen auch die infektionsbedingten Schließungen von Kindertagesstätten (Kita) deutschlandweit in den letzten Wochen vor Weihnachten stark nach oben. Eine Studie aus Würzburg hat dagegen unlängst gezeigt: Mit regelmäßigen Tests ist das Infektionsrisiko in Kindertagesstätten gering. Für Pflegerinnen und Einrichtungsleitende bedeutet die Kontrolle dieser Tests allerdings einen ziemlichen Mehraufwand.

